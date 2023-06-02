Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о пострадавших в результате ракетной атаки со стороны украинских военных по Бердянску Запорожской области. Девять человек госпитализировали, написал он в телеграм-канале.
Взрыв в Бердянске во время атаки ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Рогов
"Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется", — заявил Рогов.
Напомним, в пятницу, 2 июня, после полудня по московскому времени Рогов сообщил о нескольких взрывах в Бердянске. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.
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Telegram / Владимир Рогов