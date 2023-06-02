Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о пострадавших в результате ракетной атаки со стороны украинских военных по Бердянску Запорожской области. Девять человек госпитализировали, написал он в телеграм-канале.

Взрыв в Бердянске во время атаки ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Рогов

"Сообщают о девяти раненых, они госпитализированы. Информация о погибших уточняется", — заявил Рогов.