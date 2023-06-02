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2 июня, 13:04

Разведка доложила Зеленскому о странах, "помогающих России обходить санкции"

Киев примет решения в отношении государств, которые якобы помогают Москве обходить санкции и наращивать выпуск оружия и военной техники. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания ставки Верховного главнокомандующего.

"Всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", написал он в телеграм-канале.

Офис Зеленского опубликовал указ о новых санкциях против россиян

Офис Зеленского опубликовал указ о новых санкциях против россиян

Ранее сообщалось, что, несмотря на всевозможные пакеты антироссийских санкций, Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнёров ЕС. По итогам января – марта Россия заняла девятое место "среди крупнейших контрагентов Евросоюза". До этого у Москвы была пятая позиция.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Татьяна Миссуми
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