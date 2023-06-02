Разведка доложила Зеленскому о странах, "помогающих России обходить санкции"

Киев примет решения в отношении государств, которые якобы помогают Москве обходить санкции и наращивать выпуск оружия и военной техники. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания ставки Верховного главнокомандующего.

"Всеобъемлющий доклад разведки по странам, которые помогают РФ не просто обходить санкции, но и наращивать производство ракет и дронов в условиях войны. Готовим соответствующие решения", — написал он в телеграм-канале.