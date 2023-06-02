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2 июня, 14:16

Четырежды проваливший экзамены 41-летний абитуриент угрожал расстрелять педагогов за "лентяя"

SHOT: 41-летний абитуриент МАРХИ угрожал убить назвавших его лентяем педагогов

<p>41-летний Владимир, угрожавший убийством преподавательницам МАРХИ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52335?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

41-летний Владимир, угрожавший убийством преподавательницам МАРХИ. Обложка © Telegram / SHOT

41-летний абитуриент Московского архитектурного института (МАРХИ) угрожал застрелить преподавателей, которые якобы его оскорбили и обозвали лентяем. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина упорно шёл к мечте и уже четыре раза пытался поступить в вуз, однако безрезультатно. Наконец Владимир решил подойти к делу со всей серьёзностью и заранее записался на подготовительные курсы. Мужчину добавили в чаты в мессенджерах, однако что-то пошло не так. В какой-то момент он начал конфликтовать с двумя преподавательницами. По словам абитуриента, всё случилось после того, как педагоги назвали его истеричным лентяем, что его сильно обидело.

В итоге Владимир записался на курсы в другом вузе, а своим несостоявшимся педагогам отправил сообщение с угрозой, для пущей убедительности прикрепив снимок пистолета. Мужчина пообещал им "большие проблемы" и заявил, что совсем не боится тюрьмы, ведь он "в настоящем уже труп". До криминала, к счастью, дело не дошло. Теперь 41-летнего абитуриента ищет полиция. Вместо успешной карьеры архитектора ему грозит серьёзное наказание по статье "Угроза убийством".

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Николь Вербер
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