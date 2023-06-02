Диетолог назвала продукты, которые ошибочно считаются вредными для здоровья

Врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова назвала в беседе с Лайфом продукты, которые ошибочно считаются вредными для здоровья.

1. Яйца Людям с лишней массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуют употреблять больше двух яиц в неделю. Считается, что в двух яйцах содержится суточная норма холестерина. Тихомирова уточнила, что в яйцах холестерин другого типа, нежели в организме человека. Поэтому для здоровых людей при условии активного образа жизни и отсутствии лишнего веса нет жёстких ограничений по употреблению яиц в неделю.

2. Грибы Грибы считаются трудной для переваривания пищей, но это неверное представление, объяснила диетолог. Напротив, грибы полезны для пищеварения. Они состоят преимущественно из клетчатки, которая выводит вредные метаболиты и, помимо этого, не всасывается и не расщепляется в ЖКТ.

Достаточно распространён миф о частоте отравления грибами. Елена рассказала, что отравление возможно только в том случае, если грибы собраны в неподходящем месте, например в промзоне. Если же они выращены в чистоте и на промышленных субстратах, то это полезнейший продукт, помогающий организму худеть и очищаться.

3. Рыбные консервы Диетолог отнесла к продуктам с высокой полезностью и рыбные консервы, особенно если они приготовлены в солевой заливке. Во время консервации кости в рыбе становятся мягкими, поэтому их легко есть. В костях много кальция и фосфора, которые легко усваиваются в организме. А ещё в рыбе легкоусвояемый белок, большое количество йода и полезных микроэлементов.

4. Свинина Из-за распространённого мнения о том, что свинина — очень жирное мясо, от его употребления часто отказываются. Однако это мясо полезное, иногда даже диетическое, объяснила Тихомирова. Вырезка в области свиной шеи — диетический продукт с небольшой калорийностью, как у куриной грудки. Ещё в свинине много белка, она считается легкоусвояемым продуктом.

5. Шоколад 30 граммов настоящего шоколада в день никак не повредят фигуре, объясняет диетолог. В нём содержатся полезные для сосудов и мозга вещества, которые положительно влияют на тонус и настроение. Настоящий шоколад приготовлен из тёртого какао, масла какао, какао-бобов и небольшого количества сахара. Этот продукт полезен, если не употреблять его в большом количестве.

7. Хрен, горчица, кетчуп В хрене и горчице содержатся острые вещества, которые ускоряют метаболизм, улучшают кровоснабжение и пищеварение. А хороший кетчуп улучшает органолептику. В отсутствие острых или хронических заболеваний ЖКТ и при умеренном употреблении эти добавки не так уж и опасны.