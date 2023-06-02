Салливан: США продолжат сообщать РФ о запусках баллистических ракет

"США продолжат заранее уведомлять Россию о запусках баллистических ракет и крупных учениях стратегических сил", — сказал он в ходе ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

Напомним, накануне в Госдепе заявили, что США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также говорилось, что Вашингтон прекращает делиться и данными о запусках США межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках. По словам Салливана, решение Соединённых Штатов является пропорциональным ответом на заявление Москвы о приостановке выполнения условий договора и может быть пересмотрено, если РФ изменит свою позицию.