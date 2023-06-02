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2 июня, 14:26

Салливан: США продолжат сообщать РФ о запусках баллистических ракет

<p>Тестовый запуск американской баллистической ракеты Minuteman III. Обложка ©ТАСС / Tsgt. Brittany Murphy / U.S. Space / Planet Pix via ZUMA Wire</p>

Тестовый запуск американской баллистической ракеты Minuteman III. Обложка ©ТАСС / Tsgt. Brittany Murphy / U.S. Space / Planet Pix via ZUMA Wire

Американские власти продолжат сообщать российским властям о запусках баллистических ракет и учениях стратегических сил. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США продолжат заранее уведомлять Россию о запусках баллистических ракет и крупных учениях стратегических сил", — сказал он в ходе ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

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Напомним, накануне в Госдепе заявили, что США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своего стратегического оружия, подпадающего под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также говорилось, что Вашингтон прекращает делиться и данными о запусках США межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подводных лодках. По словам Салливана, решение Соединённых Штатов является пропорциональным ответом на заявление Москвы о приостановке выполнения условий договора и может быть пересмотрено, если РФ изменит свою позицию.

Светлана Оперук
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