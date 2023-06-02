В Санкт-Петербурге выберут лучших гиревиков из 47 регионов России

Сильнейшие атлеты со всей страны встретятся на чемпионате России по гиревому спорту, который пройдёт в СК Nova Arena в Санкт-Петербурге с 9 по 11 июня. Об этом мероприятии рассказывает газета "Петербургский дневник".

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 47 регионов. По итогам мероприятия будет сформирована российская сборная для участия в чемпионате мира, который пройдёт с 7 по 12 сентября в Узбекистане.

"В этом году на чемпионате страны мы ожидаем самое большое количество участников за последнее время. Это связано прежде всего с повышением уровня проведения соревнований и престижа членов сборной команды. Также хочется отметить, что мы сохранили членство в международных структурах и на сегодняшний день присутствуем на международных турнирах — изменилась только география", — сказал президент Всероссийской федерации гиревого спорта (ВФГС) Сергей Кириллов.

Кстати, количество девушек в гиревом спорте с каждым годом только увеличивается: в этом году женщины составили треть участников. По регламенту чемпионата девушки выступят с гирей весом 24 кг, а мужчины — 32 кг.

Также 19–25 июня состоится старт онлайн-соревнований. Как объяснил глава ВФГС, участнику достаточно иметь мобильный телефон: он должен взвеситься, зафиксировать процесс на камеру и записать упражнение на видео. Победителя выявит компетентное жюри.

Болельщики смогут посмотреть онлайн-трансляцию соревнований на различных платформах федерации, прежде всего на YouTube и в соцсети "ВКонтакте".