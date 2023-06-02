Петербургские капибары переехали в летний вольер зоопарка
Ленинградский зоопарк опубликовал видео с семейством капибар. Таким образом там решили уведомить о том, что местные водосвинки переезжают в летний вольер, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Семейство капибар в открытом вольере. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
"Теперь полюбоваться на упитанных водосвинок можно возле павильона "Жираф". Очаровательные животные с удовольствием продемонстрируют, как надо проводить солнечные июньские деньки", — рассказали в пресс-службе зоопарка.
В Ленинградском зоопарке можно посмотреть не только на капибар. Там множество интересных животных, в частности еноты, которые полощут всё, до чего дотягиваются лапками.
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