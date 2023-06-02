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2 июня, 16:20

Петербургские капибары переехали в летний вольер зоопарка

Ленинградский зоопарк опубликовал видео с семейством капибар. Таким образом там решили уведомить о том, что местные водосвинки переезжают в летний вольер, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Семейство капибар в открытом вольере. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"Теперь полюбоваться на упитанных водосвинок можно возле павильона "Жираф". Очаровательные животные с удовольствием продемонстрируют, как надо проводить солнечные июньские деньки", рассказали в пресс-службе зоопарка.

10 экстрамилых фото капибар, которые обязательно нужно увидеть всем, кто не знал об этих грызунах

10 экстрамилых фото капибар, которые обязательно нужно увидеть всем, кто не знал об этих грызунах

В Ленинградском зоопарке можно посмотреть не только на капибар. Там множество интересных животных, в частности еноты, которые полощут всё, до чего дотягиваются лапками.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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