Диего Симеоне обозначил для игроков "Атлетико" месячную норму по сексу
Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне в шутку заявил, что в его команде нет места футболистам, которые занимаются сексом всего четыре раза в месяц.
Во время интервью на YouTube-канале El Partidazo de Copе журналисты сообщили Симеоне о том, что, согласно статистике, испанцы занимаются сексом 56 раз в год, и спросили у него — верна ли эта статистика для "Атлетико".
"Сколько? 56? В год? Ну уж нет. Это всего четыре раза в месяц — ты не сможешь играть в моей команде", — ответил тренер.
На вопрос о том, сколько раз в месяц необходимо заниматься сексом игроку "Атлетико", Диего ответа не дал, но заверил участников интервью в том, что у его футболистов хорошая статистика.
Не берёмся делать выводы о том, как влияет такой подход тренера на взгляды его футболистов. Однако стоит отметить, что последнюю встречу с "Барселоной" команда Симеоне выиграть не смогла.
ТАСС / Zuma / Ricardo Larreina