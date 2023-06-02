Диего Симеоне обозначил для игроков "Атлетико" месячную норму по сексу

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне в шутку заявил, что в его команде нет места футболистам, которые занимаются сексом всего четыре раза в месяц.

Во время интервью на YouTube-канале El Partidazo de Copе журналисты сообщили Симеоне о том, что, согласно статистике, испанцы занимаются сексом 56 раз в год, и спросили у него — верна ли эта статистика для "Атлетико".

"Сколько? 56? В год? Ну уж нет. Это всего четыре раза в месяц — ты не сможешь играть в моей команде", — ответил тренер.

На вопрос о том, сколько раз в месяц необходимо заниматься сексом игроку "Атлетико", Диего ответа не дал, но заверил участников интервью в том, что у его футболистов хорошая статистика.