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2 июня, 15:34

Диего Симеоне обозначил для игроков "Атлетико" месячную норму по сексу

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне в шутку заявил, что в его команде нет места футболистам, которые занимаются сексом всего четыре раза в месяц.

Во время интервью на YouTube-канале El Partidazo de Copе журналисты сообщили Симеоне о том, что, согласно статистике, испанцы занимаются сексом 56 раз в год, и спросили у него — верна ли эта статистика для "Атлетико".

"Сколько? 56? В год? Ну уж нет. Это всего четыре раза в месяц — ты не сможешь играть в моей команде", ответил тренер.

На вопрос о том, сколько раз в месяц необходимо заниматься сексом игроку "Атлетико", Диего ответа не дал, но заверил участников интервью в том, что у его футболистов хорошая статистика.

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Не берёмся делать выводы о том, как влияет такой подход тренера на взгляды его футболистов. Однако стоит отметить, что последнюю встречу с "Барселоной" команда Симеоне выиграть не смогла.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Ricardo Larreina

Юрий Лысенко
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