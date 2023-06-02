Россиянам хотят дать возможность через "Госуслуги" требовать компенсацию за утечку данных

Роскомнадзор предлагает создать механизм, позволяющий человеку, ставшему жертвой утечки персональных данных, потребовать компенсацию через портал "Госуслуги". Об этом рассказал замглавы ведомства Милош Вагнер в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

По его мнению, важно не столько установить ответственность для компаний, которые допустили утечку, но и добиться компенсации для пользователя, чьи данные попали в общий доступ.

"Один из механизмов, который сейчас предлагается (и Минцифры подтверждает возможность его реализации), — это через портал "Госуслуги" дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора — без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных", — цитирует Вагнера ТАСС.