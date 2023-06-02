Владелец Love is отсудил у производителя тульских пряников 150 тысяч рублей

Нидерландская компания Minikim Holland B.V. доказала в суде, что тульский завод сладостей "Белёвский продукт" украл у неё популярное изображение и слоган Love is. Арбитражный суд Москвы обязал российского производителя заплатить истцу 150 тысяч рублей, также 60 тысяч должен выплатить поставщик товаров ООО "Торговый дом "Белочка" и 30 тысяч рублей — предприниматель Валентина Пенджоян, продававшая сладости в своём столичном магазине.

Minikim Holland B.V владеет правами на комиксы Love is. Ответчик же начал выпускать тульские пряники, на которых были нанесены элементы знаменитого бренда. Так, на них была надпись "Любовь это..." и "Когда вместе..., вдвоём..., навсегда!". Всё это сопровождалось картинкой, где мальчик и девочка держатся за руки.

Судебная экспертиза доказала, что картинка действительно имеет много общего с изображениями Love is. У мальчика такая же крупная голова относительно туловища, одинаковая поза, одинаковая форма рта и выражение лица. Девочка тоже узнаваема. Суд отклонил довод ответчика, что истец находится в недружественной стране, подчеркнув, что это не влияет на права собственника бренда.