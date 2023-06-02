Сбежавшие из цирка ламы заблокировали движение поездов в Вене
В Вене ламы заблокировали движение поездов. Обложка © Twitter / ÖBB
В Вене ламы самовольно покинули цирк и стали прохаживаться по железнодорожным путям, заблокировав движение поездов. Об этом сообщила железнодорожная компания ÖBB.
В Вене ламы заблокировали движение поездов. Фото © Twitter / ÖBB
Ламы сбежали из цирка в Вене. Фото © Twitter / Antonio Šećerović
"Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своём цирке!" — говорится в тексте.
Инцидент произошёл утром, перерыв в движении поездов составил всего двадцать минут и коснулся участка между Центральным вокзалом Вены и станцией Вена-Мейдлинг. Ловить животных пришлось совместными усилиями полиции, работников цирка и железнодорожной компании. Ламы чувствуют себя хорошо, травм у них не обнаружено.
Ранее сообщалось, что российская компания NtechLab, разрабатывающая системы для распознавания лиц, создаст программное обеспечение, которое будет искать потерявшихся домашних животных.