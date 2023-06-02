Сбежавшие из цирка ламы заблокировали движение поездов в Вене

В Вене ламы самовольно покинули цирк и стали прохаживаться по железнодорожным путям, заблокировав движение поездов. Об этом сообщила железнодорожная компания ÖBB.

В Вене ламы заблокировали движение поездов. Фото © Twitter / ÖBB

Ламы сбежали из цирка в Вене. Фото © Twitter / Antonio Šećerović

"Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своём цирке!" — говорится в тексте.