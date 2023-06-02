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2 июня, 16:25

Сбежавшие из цирка ламы заблокировали движение поездов в Вене

<p>В Вене ламы заблокировали движение поездов. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/unsereOEBB/status/1664581638037155841" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ÖBB</a></p>

В Вене ламы заблокировали движение поездов. Обложка © Twitter / ÖBB

В Вене ламы самовольно покинули цирк и стали прохаживаться по железнодорожным путям, заблокировав движение поездов. Об этом сообщила железнодорожная компания ÖBB.

В Вене ламы заблокировали движение поездов. Фото © Twitter / ÖBB

В Вене ламы заблокировали движение поездов. Фото © Twitter / ÖBB

Ламы сбежали из цирка в Вене. Фото © Twitter / Antonio Šećerović

Ламы сбежали из цирка в Вене. Фото © Twitter / Antonio Šećerović

"Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своём цирке!" говорится в тексте.

Инцидент произошёл утром, перерыв в движении поездов составил всего двадцать минут и коснулся участка между Центральным вокзалом Вены и станцией Вена-Мейдлинг. Ловить животных пришлось совместными усилиями полиции, работников цирка и железнодорожной компании. Ламы чувствуют себя хорошо, травм у них не обнаружено.

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Татьяна Миссуми
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