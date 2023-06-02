Политолог рассказал о том, как Запад возводит вокруг России незримый железный занавес

Запад начал строить вокруг России железный занавес. Об этом писатель Николай Стариков заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Запад разрушил проект "Большая Евразия" и, вдобавок к этому, организовал диверсию на "Северных потоках", чтобы "убить двух зайцев одним выстрелом", — рассказал Николай. Он считает, что целью этих действий является уничтожение на корню любой возможности сотрудничества в экономике, культуре и политике между Россией и Европой, своего рода невидимый железный занавес.

Стариков отметил, что Санкт-Петербург и Финляндию разделяют всего 200 километров, но даже при наличии визы гражданам России вряд ли позволят пересечь границу. Остаются только варианты перелёта с множеством пересадок.

"У меня есть знакомые, которые родом из Эстонии. И вот, представьте себе, семья живёт в Нарве, а родственники живут в Петербурге, а до Эстонии там 190 км. Эстония запрещает жителям Ивангорода и, вообще, жителям России ездить в Эстонию. Для того чтобы попасть в Эстонию, можно через мост перейти, теперь нужно из Ивангорода доехать до Санкт-Петербурга, сесть на самолёт, слетать в Стамбул, из Стамбула перелететь куда-нибудь в Милан или Париж, там пересесть, перелететь в Таллин, а из Таллина сесть на автобус и приехать в Нарву. Раньше нужно было полчаса, а теперь нужно потратить сутки", — поделился писатель.

"А помимо всего вышеперечисленного, поездка потребует больших моральных, денежных и физических ресурсов. По сути это невидимый железный занавес, который построен вдоль границ Российской Федерации, и построила его не Россия", — сказал эксперт, подводя итог.