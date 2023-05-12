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12 мая, 12:34

"Язык мой — враг мой": Писатель поддержал внесение Смольянинова в список террористов

Писатель Стариков назвал справедливым внесение Смольянинова в список террористов

Включение актёра Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов абсолютно справедливо. Такое мнение высказал писатель, публицист, политолог Николай Стариков.

"Как говорится, язык мой — враг мой. По крайней мере, он на камеру публично заявил о том, что готов взять в руки оружие и воевать против своей родины. Воевать — значит стрелять и убивать. Включение его в такой перечень мне кажется абсолютно справедливым действием", — отметил Стариков в беседе с РИА ФАН.

Он вспомнил, что в своё время Смольянинов в фильме "9 рота" сыграл роль отважного советского бойца. На самом деле актёр является невежественным и необразованным человеком, считает Стариков.

"Мы не знаем, были ли это просто слова, обычное бахвальство, или за подобными заявлениями Смольянинова последуют какие-то действия в виде вооружённой или террористической борьбы против России. Будем надеяться, что он не совершит непоправимого шага", — заключил политолог.

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Лайф напоминает, что Росфинмониторинг включил Смольянинова в список террористов и экстремистов 11 мая. Актёр отличился резкими высказываниями о спецоперации на Украине — он призывал россиян "покаяться".

* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.

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ТАСС / Александра Краснова

Никита Осипов
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