"Язык мой — враг мой": Писатель поддержал внесение Смольянинова в список террористов

Включение актёра Артура Смольянинова* в перечень террористов и экстремистов абсолютно справедливо. Такое мнение высказал писатель, публицист, политолог Николай Стариков.

"Как говорится, язык мой — враг мой. По крайней мере, он на камеру публично заявил о том, что готов взять в руки оружие и воевать против своей родины. Воевать — значит стрелять и убивать. Включение его в такой перечень мне кажется абсолютно справедливым действием", — отметил Стариков в беседе с РИА ФАН.

Он вспомнил, что в своё время Смольянинов в фильме "9 рота" сыграл роль отважного советского бойца. На самом деле актёр является невежественным и необразованным человеком, считает Стариков.

"Мы не знаем, были ли это просто слова, обычное бахвальство, или за подобными заявлениями Смольянинова последуют какие-то действия в виде вооружённой или террористической борьбы против России. Будем надеяться, что он не совершит непоправимого шага", — заключил политолог.