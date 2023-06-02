В одной из школ Купянска нашли детские методички по созданию коктейля Молотова

В одной из школ Купянска в Харьковской области были найдены методички для детей, поясняющие, как делать коктейль Молотова. Об этом рассказал военкор ВГТРК Егор Григорьев в эфире радио "Комсомольская правда". Напомним, что в 2014-м украинцы назвали войну против жителей Донбасса АТО (антитеррористической операцией).

Школу, из которой дети давно ушли на дистанционку, вместе с журналистами посещал мэр Купянска. По словам Григорьева, военкоры сразу наткнулись на информационные таблички и стенды, посвящённые "защитникам АТО", а в школьной библиотеке увидели стенд с выставкой про то, как "русские на протяжении веков не дают этому государству развиваться".

"Это их версия истории. Книжки атошников. Как же так? Есть заведующий библиотекой? "Нет", — отвечает директриса школы. А кто мне может рассказать про наполнение этого фонда, про выставку, про книжки? На полках так ровненько стоят натовские методички, в том числе которые учат проведению диверсионно-разведывательной работы. Там написано, как, куда нужно поезд увести, как гранату кидать, как коктейль Молотова делать. Написаны книжки за канадский бюджет", — рассказал Григорьев.

Военкор добавил, что эти книги для школьников были довольно новые, изданные буквально пару лет назад. На эту тему разговаривать с журналистом директриса не захотела и позвала учительницу английского, которая отвечала за библиотекаря.

"Я спрашиваю: "Вас же никто не заставляет, почему до сих пор это здесь стоит?" Ответа нет. "Вы чего придерживаетесь?" — "Да, я считаю это неправильным. Но такой был указ, приказ, документ. Если бы мы не поставили, нас бы оштрафовали". — "А почему до сих пор стоит?" — рассказал Григорьев.

На последний вопрос сотрудница школы не ответила и просто заплакала. Журналист добавил, что ещё долго беседовал с ней "про историю, про Бандеру и прочее".

"Я надеюсь, что у неё всё-таки какое-то понимание пришло. Но интересно было бы сейчас вернуться и посмотреть, что в этой школе, что с этими людьми", — вспоминает гость радиоэфира.