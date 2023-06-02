Суд вынес приговор украинским диверсантам, планировавшим теракт в Липецке

Трём украинским военнослужащим вынесли приговор во втором Западном окружном военном суде. Они состояли в диверсионно-разведывательной группе, созданной запрещённой в России организацией "Правый сектор"*, и планировали подорвать автостанцию "Сокол" в Липецке. Об этом ТАСС сообщили представители суда.

Александру Свергуну назначили 14 лет лишения свободы (3 года — в тюрьме, 11 — в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Его сообщнице Яне Даниловой — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей, а Ирине Пузановой — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 рублей, пишет агентство.