Регион

Уведомления отключены

2 июня, 17:48

Суд вынес приговор украинским диверсантам, планировавшим теракт в Липецке

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор троим служащим ВСУ

Трём украинским военнослужащим вынесли приговор во втором Западном окружном военном суде. Они состояли в диверсионно-разведывательной группе, созданной запрещённой в России организацией "Правый сектор"*, и планировали подорвать автостанцию "Сокол" в Липецке. Об этом ТАСС сообщили представители суда.

Александру Свергуну назначили 14 лет лишения свободы (3 года — в тюрьме, 11 — в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Его сообщнице Яне Даниловой — 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей, а Ирине Пузановой — 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 300 рублей, пишет агентство.

"Все трое являются военнослужащими Вооружённых сил Украины, участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещённой в России экстремистской организацией "Правый сектор" под патронажем Службы безопасности Украины", — рассказал собеседник ТАСС.

В Сети разоблачили фейк о новом "прорыве" диверсантов в Белгородской области

В Сети разоблачили фейк о новом "прорыве" диверсантов в Белгородской области

Украинские ДРГ предпринимают множество попыток провести операции на территории РФ. Недавно официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о пресечении действий трёх таких групп на Купянском направлении.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Правый сектор
  • Криминал

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров