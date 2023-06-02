Рогов сообщил о взрыве в центре Михайловки Запорожской области

Взрыв прогремел в Михайловке — посёлке городского типа Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В центре Михайловки Запорожской области произошёл взрыв", — написал он.

По словам Рогова, речь может идти о теракте. Других подробностей он не привёл.