Рогов сообщил о взрыве в центре Михайловки Запорожской области
Взрыв прогремел в Михайловке — посёлке городского типа Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В центре Михайловки Запорожской области произошёл взрыв", — написал он.
По словам Рогова, речь может идти о теракте. Других подробностей он не привёл.
Сегодня также сообщалось о взрывах в Бердянске. Как пояснил Рогов, это был звук работы системы ПВО по украинским ракетам, которые атаковали морской порт.
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