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2 июня, 18:02

Рогов сообщил о взрыве в центре Михайловки Запорожской области

Взрыв прогремел в Михайловке — посёлке городского типа Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В центре Михайловки Запорожской области произошёл взрыв", — написал он.

По словам Рогова, речь может идти о теракте. Других подробностей он не привёл.

Сегодня также сообщалось о взрывах в Бердянске. Как пояснил Рогов, это был звук работы системы ПВО по украинским ракетам, которые атаковали морской порт.

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

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VK / МИХАЙЛОВКА ВКОНТАКТЕ

Максим Плетнёв
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