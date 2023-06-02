Минюст признал издание "Проект" и журналистов Супера и Кузахметова иноагентами
Издание "Проект"* пополнило реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Минюсте РФ.
Как пояснили в министерстве, помимо фактического выполнения функций иностранного агентства "Проект" также распространял фейки о деятельности российских властей. Кроме того, там напомнили, что главный редактор и некоторые сотрудники издания ранее уже были включены в реестр иноагентов.
Также перечень пополнили журналисты Максим Кузахметов* и Роман Супер*, политолог Дмитрий Орешкин* и ООО "ЯРНОВОСТИ"*.
Ранее Лайф сообщал, что суд отклонил иски комиков Семёна Слепакова* и Максима Галкина*, а также блогера Ильи Варламова* с требованием снять с них статус иноагента.
* Включены в реестр иностранных агентов.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный