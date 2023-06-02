Регион

Уведомления отключены

2 июня, 18:11

Минюст признал издание "Проект" и журналистов Супера и Кузахметова иноагентами

Издание "Проект"* пополнило реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Минюсте РФ.

Как пояснили в министерстве, помимо фактического выполнения функций иностранного агентства "Проект" также распространял фейки о деятельности российских властей. Кроме того, там напомнили, что главный редактор и некоторые сотрудники издания ранее уже были включены в реестр иноагентов.

Также перечень пополнили журналисты Максим Кузахметов* и Роман Супер*, политолог Дмитрий Орешкин* и ООО "ЯРНОВОСТИ"*.

Ранее Лайф сообщал, что суд отклонил иски комиков Семёна Слепакова* и Максима Галкина*, а также блогера Ильи Варламова* с требованием снять с них статус иноагента.

Добровинский объяснил, почему иноагенты массово побежали по судам оспаривать свой статус

Добровинский объяснил, почему иноагенты массово побежали по судам оспаривать свой статус

* Включены в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Максим Плетнёв
  • Новости
  • иноагенты
  • СМИ иноагенты
  • Минюст РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров