Минюст признал издание "Проект" и журналистов Супера и Кузахметова иноагентами

Как пояснили в министерстве, помимо фактического выполнения функций иностранного агентства "Проект" также распространял фейки о деятельности российских властей. Кроме того, там напомнили, что главный редактор и некоторые сотрудники издания ранее уже были включены в реестр иноагентов.