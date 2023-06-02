Минобороны Белоруссии объявило о плановой ротации региональной группировки войск

В порядке плановой ротации региональной группировки войск (РГВ) в Республику Беларусь прибывают техника и вооружение общевойсковых и танковых соединений, а также личный состав Вооружённых сил Российской Федерации. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства обороны республики.

Минобороны Белоруссии заявило, что мероприятия на её территории проводятся в целях повышения обороноспособности Союзного государства, а именно для повышения боевых возможностей соединений и воинских частей. Также с территории РФ была завершена очередная поставка комплекта ЗРК С-400 в вооружённые силы республики.

"Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ. На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщило ведомство.