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2 июня, 18:45

Минобороны Белоруссии объявило о плановой ротации региональной группировки войск

В порядке плановой ротации региональной группировки войск (РГВ) в Республику Беларусь прибывают техника и вооружение общевойсковых и танковых соединений, а также личный состав Вооружённых сил Российской Федерации. Такое заявление сделала пресс-служба Министерства обороны республики.

Минобороны Белоруссии заявило, что мероприятия на её территории проводятся в целях повышения обороноспособности Союзного государства, а именно для повышения боевых возможностей соединений и воинских частей. Также с территории РФ была завершена очередная поставка комплекта ЗРК С-400 в вооружённые силы республики.

"Кроме того, проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей РГВ. На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооружённых сил Российской Федерации", — сообщило ведомство.

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Ранее в Белоруссии прокомментировали размещение в республике российского ядерного оружия. Министр обороны Виктор Хренин заявил, что этот шаг способен охладить воинственные речи Запада и Украины.

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ТАСС / Стрингер

Юрий Лысенко
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