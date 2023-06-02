Пасечник подписал указ о формировании Правительства ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о подписании им указа о формировании регионального Правительства.

"Подписал указ о формировании Правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики", — написал Пасечник в Telegram.

Главой кабмина ЛНР назначен Сергей Козлов, который ранее занимал должность премьера республики. По словам Пасечника, Правительство региона представлено председателем, заместителями и 18 министрами.

За обеспечение деятельности Правительства и организацию контроля за исполнением принятых им решений будет отвечать руководитель Администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

"Луганская Народная Республика — первый из новых субъектов, организовавший региональные органы исполнительной власти. Впереди — организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", — добавил врио главы ЛНР.