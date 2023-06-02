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2 июня, 18:55

Пасечник подписал указ о формировании Правительства ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о подписании им указа о формировании регионального Правительства.

"Подписал указ о формировании Правительства Луганской Народной Республики. Высший исполнительный орган создан в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, он примет функции ранее действовавшего Правительства и возглавит систему исполнительных органов Луганской Народной Республики", — написал Пасечник в Telegram.

Главой кабмина ЛНР назначен Сергей Козлов, который ранее занимал должность премьера республики. По словам Пасечника, Правительство региона представлено председателем, заместителями и 18 министрами.

За обеспечение деятельности Правительства и организацию контроля за исполнением принятых им решений будет отвечать руководитель Администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

"Луганская Народная Республика — первый из новых субъектов, организовавший региональные органы исполнительной власти. Впереди — организация муниципалитетов, которая завершит интеграцию в единую российскую управленческую систему", — добавил врио главы ЛНР.

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Ранее зампредом Правительства Донецкой Народной Республики был назначен бывший заммэра Мариуполя Бердников. Соответствующий указ подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Ирина Фальке
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