Регион

Уведомления отключены

2 июня, 19:13

В результате взрыва в Михайловке Запорожской области погибло четыре человека

Рогов: В Михайловке подорван автомобиль местного предпринимателя, он погиб

В посёлке Михайловка Запорожской области был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В момент взрыва в автомобиле были владелец авто, погибший на месте, и ещё три пассажира", — написал он в телеграм-канале.

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

Рогов: Девять человек пострадали при ударе ВСУ по морскому порту Бердянска

О теракте Владимир Рогов сообщил ранее, в пятницу. По его словам, был взрыв, однако подробностей председатель движения "Мы вместе с Россией" не привёл.

Обложка ©

VK / Михайловка Онлайн

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров