В результате взрыва в Михайловке Запорожской области погибло четыре человека
Рогов: В Михайловке подорван автомобиль местного предпринимателя, он погиб
В посёлке Михайловка Запорожской области был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В момент взрыва в автомобиле были владелец авто, погибший на месте, и ещё три пассажира", — написал он в телеграм-канале.
О теракте Владимир Рогов сообщил ранее, в пятницу. По его словам, был взрыв, однако подробностей председатель движения "Мы вместе с Россией" не привёл.
Обложка ©
VK / Михайловка Онлайн