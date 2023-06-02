В результате взрыва в Михайловке Запорожской области погибло четыре человека

В посёлке Михайловка Запорожской области был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В момент взрыва в автомобиле были владелец авто, погибший на месте, и ещё три пассажира", — написал он в телеграм-канале.