День русского языка, Всемирный день тетриса, Симонов день: Какие праздники и приметы 6 июня Сегодня, 6 июня 2023 года, — особый день для русскоязычных. Мы вспоминаем Александра Пушкина и благодарим его за вклад в нашу общую культуру — одну из самых богатых в мире. А ещё сегодня можно отдать дань памяти двум изобретателям. 5 июня, 21:01 6 июня отмечается международный День русского языка. Фото © Агентство "Москва"

День русского языка

Сегодня, 6 июня 2023 года, в России и на международном уровне отмечается День русского языка. Вот что известно об этом празднике: Учреждён в ООН в 2010 году.

Отмечается в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Инициатор празднования — Департамент общественной информации ООН.

Праздник задуман, чтобы рассказывать об истории, культуре и развитии русского языка.

Отмечается в России, российских посольствах, международных организациях.

В этот день читают стихи, исполняют музыкальные произведения, проходят конкурсы, выставки, лекции, экспресс-уроки русского языка.

В России День русского языка отмечается особо. Указ об этом был подписан президентом РФ в 2011 году. Сделано это было "в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации". Праздничные мероприятия в честь Дня русского языка, который ещё называют Пушкинским днём, сегодня пройдут по всей стране. Например, в Москве — в городских музеях, библиотеках, домах культуры и у памятника поэту.

Всемирный день тетриса

Устройства Brick Game, на которых в России играли в тетрис. Фото © Wikipedia / Monoklon

Сегодня, 6 июня, в России и за рубежом отмечается очень необычный праздник — День тетриса. Вот что об этом известно: Праздник неофициальный.

Широко не отмечается.

В этот день в 1984-м была создана игра тетрис.

Любители игры организуют встречи, соревнования.

Интересно, что у тетриса российские корни, вернее советские. Создал её программист, один из первых дизайнеров игр Алексей Пажитнов в 1984 году. В то время он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. Слово "тетрис" появилось путём сложения слов "тетрамино" (детская настольная игра) и "теннис". Первоначально игра была выпущена для советского компьютера "Электроника-60". Коммерческая версия появилась лишь в 1987 году, её создала уже американская компания. Особую известность на Западе приобрела версия для портативной консоли GameBoy от Nintendo. А в России и Китае большой популярностью пользовались примитивные устройства Brick Game со встроенной игрой.

День рождения электроутюга

6 июня отмечается День рождения электроутюга. Фото © Freepic

Удивительно, но есть даже День рождения электроутюга. Конечно, никто указов о его праздновании не подписывал. Вот что известно о таком празднике: Отмечается каждый год 6 июня.

Дата выбрана по дню выдачи патента на изобретение.

День международный.

Официально не отмечается.

Традиций не сложилось.

День рождения электроутюга отмечается 6 июня, потому что именно в эту дату в 1882 году в США был выдан патент № 259054. Устройство в нём было названо electric flat iron, что и можно перевести теперь как "электроутюг". Математик Генри Сили Уйат подумал, почему бы утюг нагревать не углями, а электричеством, которое в ту пору становилось всё более распространённым. Теперь, наверное, в каждом доме есть электроутюг, и сегодня — тот день, когда мы мысленно можем поблагодарить изобретателя за это за глажкой пары вещей.

Именинники 6 июня

6 июня 2023 год именины отмечает актёр Иван Стебунов. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сегодня, 6 июня 2023 года, с именинами мы поздравляем обладателей следующих замечательных имён: Иван

Мелетий

Никита

Семён

Степан (Стефан)

Фёдор

Елена. Редакция Лайфа желает именинникам здоровья и успехов.

Приметы на 6 июня

Симеонов день

Сегодня, 6 июня, отмечается День памяти Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Он почти 40 лет жизни провёл в аскезе и молитве, последние годы — на Дивной Горе, где основал монастырь. Утверждается, что Симеон обладал даром исцеления слепых, изгнания бесов. В честь него сегодняшний день так и называли — Симеонов день.

В Симеонов день нельзя унывать, грустить — или придётся жить в печали до самой осени. Ещё считалось, что, если на Симеона долг вернули, деньги эти нельзя быстро тратить — или не будет достатка. Давать в долг в этот день запрещалось категорически. Считалось, что деньги уже не вернутся. Ещё в Симеонов день боялись всего чёрного. Не носили чёрной одежды, старались не встречаться с чёрной кошкой.

Приметы на 6 июня

.Дождь на Симеона — будет хороший урожай грибов.

Зацвёл шиповник — с заморозками покончено.

Вечером громко поют лягушки — погода будет хорошей.

Авторы Вадим Андреев