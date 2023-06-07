Всемирный день безопасности пищи, День бега, Иванов день: Какие праздники и приметы 7 июня Сегодня, 7 июня 2023 года, нас призывают задуматься, что мы едим. У ООН есть шокирующие цифры о том, к чему может привести вредная пища. А ещё сегодня есть замечательный повод выйти на пробежку и внести пусть и небольшой, но свой вклад в какое-то общее дело. 6 июня, 21:01 7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Фото © Freepic / dcstudio

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

За такой сложной формулировкой кроется простая суть: вредная, заражённая пища приносит болезни и уносит жизни. Об этом нужно помнить и стремиться к здоровому, безопасному питанию. Вот несколько фактов о Всемирном дне безопасности пищевых продуктов: День всемирный, касается всех стран, в том числе России.

Отмечается каждый год 7 июня, дата не переносится.

Учреждён в 2018 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Цель — привлечь внимание к проблеме безопасности пищи.

В этот день проводятся семинары, выпускаются информационные сообщения.

Как отмечают в ООН, безопасность пищевых продуктов — это явление сложное. Работу нужно начинать с ферм, а заканчивается она уже в тарелке потребителя, то есть любого из нас. Небезопасные продукты питания — это такие, которые содержат болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов, вредные химические вещества. Всё это может вызывать множество болезней — от диареи до разного вида онкологии. По оценкам ООН, ежегодно из-за небезопасной пищи умирает до 420 000 человек, причём в 40% случаев это дети.

День краудфандинга в России

7 июня в России отмечается День краудфандинга. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

День краудфандинга в России — праздник малоизвестный. Собрали несколько фактов о нём: Праздник неофициальный, на государственном уровне не отмечается.

Приходится ежегодно на 7 июня, не переносится.

Приурочен ко дню основания одной из самых крупных российских платформ краудфандинга — Planeta.ru.

Отмечается нешироко, в профессиональном сообществе.

В этот день проводятся семинары, встречи, посвящённые краудфандингу.

Английское слово краудфандинг состоит из двух — crowd (толпа) и funding (финансирование), получается что-то вроде "народное финансирование". Это когда люди скидываются понемногу, чтобы кому-то помочь, запустить какой-нибудь проект. Например, так можно жертвовать деньги на покупку дома нуждающимся, выпуск альбома любимой группы и так далее. Сегодня подходящий день, чтобы заглянуть на российские платформы краудфандинга и подумать: возможно, что-то там подойдёт и вам.

Всемирный день бега

7 июня 2023 года отмечается Всемирный день бега. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

На такой праздник, как Всемирный день бега (Global Running Day), в России едва ли дадут выходной, как, впрочем, и в других странах. Предлагаем несколько интересных фактов об этом дне: Отмечается в первую среду июня, которая в этом году выпадает на 7-е число.

Праздник неофициальный, начало берёт в США.

Отмечать начали с 2009 года.

Празднуется сообществом бегунов.

Отмечается в разных странах, в том числе в России, но не широко.

В этот день проводятся забеги разных форматов.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Икона "Третье обретение главы Иоанна Предтечи". Фото © Wikipedia / pravoslavie.ru

Третье обретение главы Иоанна Предтечи — это отмечаемый в том числе в России православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его головы. Вот несколько фактов: Праздник религиозный, православный.

Отмечается 7 июня (25 мая по старому стилю).

Не входит в число главных православных праздников.

В храмах в этот день совершаются специальные песнопения и произносятся проповеди.

Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель, — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Месси. Был казнён через отрубание головы. В традиции православной церкви есть предания о трёх её обретениях, то есть получении христианами. Первое произошло в IV веке, второе — в V веке, а третье — в IX веке.

Именинники 7 июня

7 июня именины отмечает актриса Елена Панова. Фото Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 7 июня 2023 года, именины у обладателей нескольких замечательных имён. Православные: Елена

Иван

Иннокентий

Таврион

Ферапонт Католические: Вяслав

Роберт Редакция Лайфа поздравляет именинников с таким праздником, желает здоровья и успехов.

Приметы 7 июня

Иванов день

В народе День памяти третьего обретения главы Иоанна Предтечи называли просто — Иванов день. Этот праздник был посвящён летнему солнцестоянию и расцвету природы. Считалось, что в этот день нужно было собирать травы и цветы, чтобы делать потом из них венки и отвары: всё это потом получало целебные свойства. В этот день христиане молились Иоанну Крестителю и просили о здоровье родных, детей и защите.

На Иванов день нельзя было ходить по утренней росе, чтобы не заболеть, нельзя было носить чёрное и тёмное, чтобы не ввернуть себя в хандру. Лучше было надеть белое, чтобы принять удачу.

Приметы на 7 июня

Лягушки замолчали — жди холодов.

Рябина покрылась цветами — будет хороший урожай овса.

Сильная роса — тоже к хорошему урожаю.

Ливень на Иванов день — осенью будет засуха.

Авторы Вадим Андреев