Всемирный день безопасности пищи, День бега, Иванов день: Какие праздники и приметы 7 июня
Сегодня, 7 июня 2023 года, нас призывают задуматься, что мы едим. У ООН есть шокирующие цифры о том, к чему может привести вредная пища. А ещё сегодня есть замечательный повод выйти на пробежку и внести пусть и небольшой, но свой вклад в какое-то общее дело.
7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Фото © Freepic / dcstudio
Всемирный день безопасности пищевых продуктов
За такой сложной формулировкой кроется простая суть: вредная, заражённая пища приносит болезни и уносит жизни. Об этом нужно помнить и стремиться к здоровому, безопасному питанию. Вот несколько фактов о Всемирном дне безопасности пищевых продуктов:
- День всемирный, касается всех стран, в том числе России.
- Отмечается каждый год 7 июня, дата не переносится.
- Учреждён в 2018 году Генеральной Ассамблеей ООН.
- Цель — привлечь внимание к проблеме безопасности пищи.
- В этот день проводятся семинары, выпускаются информационные сообщения.
Как отмечают в ООН, безопасность пищевых продуктов — это явление сложное. Работу нужно начинать с ферм, а заканчивается она уже в тарелке потребителя, то есть любого из нас. Небезопасные продукты питания — это такие, которые содержат болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов, вредные химические вещества. Всё это может вызывать множество болезней — от диареи до разного вида онкологии. По оценкам ООН, ежегодно из-за небезопасной пищи умирает до 420 000 человек, причём в 40% случаев это дети.
День краудфандинга в России
7 июня в России отмечается День краудфандинга. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
День краудфандинга в России — праздник малоизвестный. Собрали несколько фактов о нём:
- Праздник неофициальный, на государственном уровне не отмечается.
- Приходится ежегодно на 7 июня, не переносится.
- Приурочен ко дню основания одной из самых крупных российских платформ краудфандинга — Planeta.ru.
- Отмечается нешироко, в профессиональном сообществе.
- В этот день проводятся семинары, встречи, посвящённые краудфандингу.
Английское слово краудфандинг состоит из двух — crowd (толпа) и funding (финансирование), получается что-то вроде "народное финансирование". Это когда люди скидываются понемногу, чтобы кому-то помочь, запустить какой-нибудь проект. Например, так можно жертвовать деньги на покупку дома нуждающимся, выпуск альбома любимой группы и так далее. Сегодня подходящий день, чтобы заглянуть на российские платформы краудфандинга и подумать: возможно, что-то там подойдёт и вам.
Всемирный день бега
7 июня 2023 года отмечается Всемирный день бега. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
На такой праздник, как Всемирный день бега (Global Running Day), в России едва ли дадут выходной, как, впрочем, и в других странах. Предлагаем несколько интересных фактов об этом дне:
- Отмечается в первую среду июня, которая в этом году выпадает на 7-е число.
- Праздник неофициальный, начало берёт в США.
- Отмечать начали с 2009 года.
- Празднуется сообществом бегунов.
- Отмечается в разных странах, в том числе в России, но не широко.
- В этот день проводятся забеги разных форматов.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
Икона "Третье обретение главы Иоанна Предтечи". Фото © Wikipedia / pravoslavie.ru
Третье обретение главы Иоанна Предтечи — это отмечаемый в том числе в России православный праздник в честь наиболее почитаемой части мощей Иоанна Предтечи — его головы. Вот несколько фактов:
- Праздник религиозный, православный.
- Отмечается 7 июня (25 мая по старому стилю).
- Не входит в число главных православных праздников.
- В храмах в этот день совершаются специальные песнопения и произносятся проповеди.
Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель, — ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Месси. Был казнён через отрубание головы. В традиции православной церкви есть предания о трёх её обретениях, то есть получении христианами. Первое произошло в IV веке, второе — в V веке, а третье — в IX веке.
Именинники 7 июня
7 июня именины отмечает актриса Елена Панова. Фото Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Сегодня, 7 июня 2023 года, именины у обладателей нескольких замечательных имён.
Православные:
- Елена
- Иван
- Иннокентий
- Таврион
- Ферапонт
Католические:
- Вяслав
- Роберт
Редакция Лайфа поздравляет именинников с таким праздником, желает здоровья и успехов.
Приметы 7 июня
Иванов день
В народе День памяти третьего обретения главы Иоанна Предтечи называли просто — Иванов день. Этот праздник был посвящён летнему солнцестоянию и расцвету природы. Считалось, что в этот день нужно было собирать травы и цветы, чтобы делать потом из них венки и отвары: всё это потом получало целебные свойства. В этот день христиане молились Иоанну Крестителю и просили о здоровье родных, детей и защите.
На Иванов день нельзя было ходить по утренней росе, чтобы не заболеть, нельзя было носить чёрное и тёмное, чтобы не ввернуть себя в хандру. Лучше было надеть белое, чтобы принять удачу.
Приметы на 7 июня
- Лягушки замолчали — жди холодов.
- Рябина покрылась цветами — будет хороший урожай овса.
- Сильная роса — тоже к хорошему урожаю.
- Ливень на Иванов день — осенью будет засуха.