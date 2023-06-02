Reuters: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 80

До 80 человек увеличилось количество погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Напомним, трагедия случилась 2 июня недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом, из-за чего часть вагонов сошла с рельсов на соседний путь. После этого в вагоны въехал ещё один пассажирский состав.