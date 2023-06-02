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2 июня, 20:46

Reuters: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 80

<p>Обстановка на месте столкновения поездов в Индии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/deep5457/status/1664666912230604800/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DEEPAK SINGH</a></p>

Обстановка на месте столкновения поездов в Индии. Обложка © Twitter / DEEPAK SINGH

До 80 человек увеличилось количество погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Пострадало порядка 850 человек.

Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Нидерландах

Напомним, трагедия случилась 2 июня недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом, из-за чего часть вагонов сошла с рельсов на соседний путь. После этого в вагоны въехал ещё один пассажирский состав.

Лариса Сафронова
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