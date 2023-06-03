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2 июня, 21:33

В Индии сообщили о более чем 120 погибших при столкновении поездов

ANI: Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 120 человек

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша превысило 120 человек. Об этом информирует индийское агентство ANI со ссылкой на главу пожарной службы штата Судханшу Саранги.

"Мы обнаружили более 120 тел, число жертв может возрасти", — сообщил он.

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Напомним, трагедия случилась 2 июня недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом, из-за чего часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в вагоны въехал ещё один пассажирский состав. По предварительной информации, пострадало порядка 850 человек.

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aninews.in

Лариса Сафронова
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