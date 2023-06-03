В Индии сообщили о более чем 120 погибших при столкновении поездов

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша превысило 120 человек. Об этом информирует индийское агентство ANI со ссылкой на главу пожарной службы штата Судханшу Саранги.

Напомним, трагедия случилась 2 июня недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом, из-за чего часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в вагоны въехал ещё один пассажирский состав. По предварительной информации, пострадало порядка 850 человек.