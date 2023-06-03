В России ограничили время работы таксистов до 12 часов в сутки

Правительство России ограничило работу водителей такси, являющихся физическими лицами, до 12 часов в сутки. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 сентября.

Так, работу таксистов-физлиц ограничили до 12 часов в сутки. Постановление будет действовать с 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2029 года.

"Нормальная продолжительность рабочего времени физлица [водителя такси] должна составлять не более 40 часов в календарную неделю", — отмечается в документе.

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При этом если ежедневную продолжительность дня соблюсти не получается, то возможно вести суммированный учёт дня, при котором общее рабочее время физлица не должно превышать десять часов. Оно может быть увеличено, но не более чем на два часа для "завершения заказа легкового такси".

Кроме того, с 1 сентября отечественным водителям будет запрещено передвигаться на автомобилях с резиной не по сезону.

Летом нельзя ездить на "шипах", а зимой — на летних шинах.