Парагвай выдаст России участника банды, скрывавшегося за границей более 20 лет

МВД России сообщило об экстрадиции двух россиян из Парагвая. Один из них — Андрей Андреев — обвиняется в убийствах, незаконном пересечении границы и похищении человека, другой — Роман Морозов — в мошенничестве.

"В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики Парагвай сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России переданы двое россиян, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола", — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Андреева разыскивали с 2000 года. По данным следствия, он был участником банды, члены которой были осуждены в Санкт-Петербурге за серию тяжких преступлений, в том числе восемь убийств. Фигурант скрылся за границей, однако в 2011 году был арестован в Парагвае и осуждён за наркотическое преступление. Он находился в тюрьме до марта этого года.

Второй экстрадированный — Морозов — находился в розыске с 2021 года. Его обвиняют в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества. Обвиняемый входил в доверие к собственникам автомобилей и недвижимости и под различными предлогами похищал имущество. Кроме того, в качестве владельца ломбарда он присваивал ювелирные изделия, которые были заложены клиентами с правом последующего выкупа. Морозов был объявлен в международный розыск по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области.