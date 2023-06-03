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2 июня, 23:49

Матч "Бордо" — "Родез" во Франции был прерван из-за нападения фаната на игрока

Матч последнего тура второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу между "Бордо" и "Родезом" не был доигран из-за нападения болельщика на игрока. Встреча проходила в Бордо и была приостановлена на 22-й минуте после гола гостей.

Встреча "Бордо" — "Родез" во Франции была приостановлена из-за нападения болельщика на игрока. Видео © Twitter / Stadiumito

Игроки отправились праздновать забитый мяч к трибуне, где находились активные болельщики "Бордо". Один из фанатов выбежал на поле и толкнул игрока "Родеза". Судья и делегаты матча решили прервать игру.

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) заявила, что 5 июня состоится заседание, по итогам которого будет принято решение по этому матчу. LFP осудила "акт насилия в отношении игрока".

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Обеим командам нужна победа. "Родез" находится на 17-м месте в турнирной таблице и пока вылетает в третий дивизион. "Бордо" же идёт третьим и имеет шансы на выход в высший дивизион. Но для этого им нужно побеждать с разницей в пять или более мячей.

Ранее Лайф рассказывал, что игрок ПСЖ Килиан Мбаппе случайно разбил мячом нос болельщице во время разминки. Футболист тут же извинился и помог ей дойти до медпункта.

Обложка ©

Twitter / Stadiumito

Юлия Коновалова
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