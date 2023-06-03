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3 июня, 02:54

Чехия потребует от России плату за землю

Чехия потребует от РФ плату за аренду земли под дипломатическими зданиями

Чехия планирует взыскать с России плату за аренду земли под зданиями дипломатического и бытового назначения в трёх городах. Об этом сообщает чешское агентство CTK, ссылаясь на документы МИД страны.

Речь идёт о зданиях генеральных консульств в Карловых Варах и Брно, а также о жилых домах и православной церкви в Праге. В общей сложности стоит вопрос о 59 земельных участках общей площадью почти 50 тысяч квадратов. Некогда СССР бесплатно предоставляли землю на чешской территории для использования в дипломатических целях. Сейчас же якобы она не используется по прямому назначению, поэтому арендная плата будет запрашиваться по рыночным ценам.

Чехия намерена видеть в России угрозу в течение ещё десяти лет

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Ранее Лайф уже писал, что Прага отменила решения ЧССР о безвозмездном предоставлении недвижимости СССР. Решение было принято в середине мая.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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