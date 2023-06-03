Чехия потребует от России плату за землю

Чехия планирует взыскать с России плату за аренду земли под зданиями дипломатического и бытового назначения в трёх городах. Об этом сообщает чешское агентство CTK, ссылаясь на документы МИД страны.

Речь идёт о зданиях генеральных консульств в Карловых Варах и Брно, а также о жилых домах и православной церкви в Праге. В общей сложности стоит вопрос о 59 земельных участках общей площадью почти 50 тысяч квадратов. Некогда СССР бесплатно предоставляли землю на чешской территории для использования в дипломатических целях. Сейчас же якобы она не используется по прямому назначению, поэтому арендная плата будет запрашиваться по рыночным ценам.