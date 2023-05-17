Прага отменила решения ЧССР о безвозмездном предоставлении недвижимости СССР

Правительство Чехии изъяло из безвозмездного пользования России земельные участки и объекты недвижимости, которые были переданы СССР в дипломатических целях властями Чехословакии в 1970-х и 1980-х годах. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД и министра по европейским делам Мартина Дворжака.

Прага отменила девять резолюций. Они касаются пражских апартаментов недалеко от российского посольства, а также зданий в Брно и Карловых Варах, объектов отдыха в Евани и Вльканчице. В целом речь идёт о 59 земельных участках. Их использование станет возможным по договорам аренды.

По мнению чешских властей, Россия использует землю не только в дипломатических целях, поэтому нет причин продолжать предоставлять ей их бесплатно. Кроме того, Прага намерена потребовать с РФ арендную плату за последние три года, предъявив обвинение в неоправданном обогащении.