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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 19:21
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Прага отменила решения ЧССР о безвозмездном предоставлении недвижимости СССР

Правительство Чехии изъяло из безвозмездного пользования России земельные участки и объекты недвижимости, которые были переданы СССР в дипломатических целях властями Чехословакии в 1970-х и 1980-х годах. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД и министра по европейским делам Мартина Дворжака.

Прага отменила девять резолюций. Они касаются пражских апартаментов недалеко от российского посольства, а также зданий в Брно и Карловых Варах, объектов отдыха в Евани и Вльканчице. В целом речь идёт о 59 земельных участках. Их использование станет возможным по договорам аренды.

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По мнению чешских властей, Россия использует землю не только в дипломатических целях, поэтому нет причин продолжать предоставлять ей их бесплатно. Кроме того, Прага намерена потребовать с РФ арендную плату за последние три года, предъявив обвинение в неоправданном обогащении.

"Мы отменили решения правительства, принятые под прицелом русских танков после оккупации нашей страны, которые и по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки земли на нашей территории", — написал Дворжак в "Твиттере".

Ранее Управление по взысканию долгов Финляндии в связи с санкциями Евросоюза наложило арест на земельный участок и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), а также на семь квартир в Хельсинки. Уже на следующий день арест сняли.

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Ольга Платонова
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