Шеф Пентагона Остин заявил, что США не пытаются создать азиатский аналог НАТО

США не планируют создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе структуру, подобную НАТО. Об этом рассказал американский министр обороны Ллойд Остин на ежегодном межправительственном форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов", — ответил министр на вопрос, чего ожидают США от союзников.