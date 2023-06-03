Шеф Пентагона Остин заявил, что США не пытаются создать азиатский аналог НАТО
США не планируют создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе структуру, подобную НАТО. Об этом рассказал американский министр обороны Ллойд Остин на ежегодном межправительственном форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов", — ответил министр на вопрос, чего ожидают США от союзников.
На том же форуме Ллойд Остин обвинил Китай в опасных манёврах против американских самолётов. По его словам, каждая страна должна сохранять свободу в проведении операций, соответствующих законодательству, и США усиливают присутствие в регионе, чтобы была возможность сохранить эти права.