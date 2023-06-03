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3 июня, 04:54

Шеф Пентагона Остин заявил, что США не пытаются создать азиатский аналог НАТО

США не планируют создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе структуру, подобную НАТО. Об этом рассказал американский министр обороны Ллойд Остин на ежегодном межправительственном форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов", — ответил министр на вопрос, чего ожидают США от союзников.

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На том же форуме Ллойд Остин обвинил Китай в опасных манёврах против американских самолётов. По его словам, каждая страна должна сохранять свободу в проведении операций, соответствующих законодательству, и США усиливают присутствие в регионе, чтобы была возможность сохранить эти права.

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nato.int

Лариса Сафронова
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