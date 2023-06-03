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3 июня, 07:13

Песков: В этом году не будет торжественного приёма в Кремле по случаю Дня России

Президент РФ Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный приём в Кремле по случаю Дня России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Приёма не планируется", — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

День России празднуется 12 июня. До 2019 года в эту дату в Кремле традиционно давали торжественный приём, куда приглашали членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы, а также деятелей науки, культуры и искусства, представителей разных конфессий, общественных объединений, глав дипломатических миссий. Последние три года приём не проводился. При этом сохранилась другая традиция — 12 июня Владимир Путин вручает государственные премии выдающимся гражданам России.

Выходные и переносы в июне: Как работаем и отдыхаем в День России

Выходные и переносы в июне: Как работаем и отдыхаем в День России

Ранее Песков сообщил, что президент выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 14 по 17 июня. Главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".

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Никита Никонов
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