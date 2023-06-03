Песков: В этом году не будет торжественного приёма в Кремле по случаю Дня России

Президент РФ Владимир Путин не планирует в этом году устраивать торжественный приём в Кремле по случаю Дня России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Приёма не планируется", — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

День России празднуется 12 июня. До 2019 года в эту дату в Кремле традиционно давали торжественный приём, куда приглашали членов правительства, сенаторов, депутатов Госдумы, а также деятелей науки, культуры и искусства, представителей разных конфессий, общественных объединений, глав дипломатических миссий. Последние три года приём не проводился. При этом сохранилась другая традиция — 12 июня Владимир Путин вручает государственные премии выдающимся гражданам России.