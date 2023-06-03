Синоптик назвал две причины дикой жары на Урале и в Сибири

На Урале и в Сибири установилась нетипичная для этих регионов жара, потому что там сформировался блокирующий антициклон, препятствующий появлению облаков. Об этом Ura.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть в метеорологии такое понятие — блокирующий (или стационарный) антициклон. В летних условиях для антициклона характерна жаркая погода. Если антициклон стоит продолжительный период, то будет совсем жаркая погода", — объяснил он.

При таком антициклоне происходит вертикальное движение воздуха сверху вниз, поэтому и процесс облакообразования подавляется. Эксперт напомнил, что близится день летнего солнцестояния, поэтому солнечные лучи, не встречая препятствий в виде облаков, "не прогревают, а пропекают земную поверхность".

Второй причиной аномальной жары Вильфанд назвал неоднородность антициклона с точки зрения циркуляции температурного режима. В нём воздушные массы движутся в разных направлениях, при этом "есть ещё и адвекция очень тёплых воздушных масс, которые идут из Средней Азии". Все указанные факторы и приводят к жаркой погоде на Урале, Ямале, в ХМАО.