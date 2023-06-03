Медведев хлёстко высказался об "отъехавших" из России
Медведев призвал уехавших не ждать возврата к "светлому" европейскому прошлому
Возврата к "светлому" европейскому прошлому для уехавших не будет, сегодня Россия — совсем другая страна. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ещё раз об отъехавших... Одно могу сказать точно: возврата к "светлому" европейскому прошлому для них не будет. И не только потому, что нас там не любят и не ждут. Доморощенные аналитики "из бывших", которые расплодились, словно вши, и разбежались по сальному европейскому телу кто куда, не могут, да и не хотят понять одной простой истины", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
По словам политика, эта истина заключается в том, что Россия сегодня — совсем другая страна по сравнению с периодом до СВО. "Релоканты одиноки и никому не нужны", — подчеркнул Медведев, добавив, что у них нет надежды на триумфальный возврат.
"Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или под бокал красного тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу", — заключил Медведев.
Ранее сообщалось, что уехавших из России иноагентов и опальных звёзд могут лишить пенсий. С такой инициативой движение "Зов народа" обратилось к депутатам Госдумы.
ТАСС / Сергей Карпухин