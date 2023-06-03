Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление

Украинская армия готова начать контрнаступление. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский, однако отметил, что это может занять некоторое время и крайне дорого обойтись Киеву.

"Мы твёрдо верим, что у нас всё получится. Я не знаю, сколько времени это займёт. Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, мы готовы", — приводит его слова газета The Wall Street Journal.

Зеленский признал, что Российская армия превосходит Украину в воздухе, отметив, что отсутствие защиты от авиации РФ грозит огромным количеством погибших бойцов ВСУ в ходе контрнаступления. При этом он не забыл в очередной раз упомянуть, что Киев нуждается в дополнительной военной технике. В частности, украинский лидер всё ещё грезит получить от Запада вторую большую партию ПВО Partriot.

"Мы хотели бы иметь определённые вещи, но мы не можем ждать месяцами", — подчеркнул он.