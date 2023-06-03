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3 июня, 09:45

В Башкирии уборщики нашли на свалке завёрнутое в пакет тело младенца

В Белорецком районе Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорождённого, завёрнутое в пластиковый пакет. По информации телеграм-канала Mash Batash, страшную находку сделали сортировальщики мусора на полигоне ТБО (твёрдых бытовых отходов) в селе Ломово.

В одну из рабочих смен сотрудники обнаружили тело младенца в пластиковом пакете, на место вызвали полицию и медиков. Сотрудники скорой установили, что новорождённому было не более пяти дней.

Мать, которая могла выбросить младенца в мусор, объявлена в розыск. В гинекологические отделения районных больниц направили запросы. Точную причину гибели младенца установят судмедэксперты.

В омском магазине ночью нашли голого трёхлетнего ребёнка

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве в туалете вагона электропоезда нашли тело младенца с ножевыми ранениями. Личность матери ребёнка устанавливается.

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ТАСС / Эрик Романенко

Ирина Фальке
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