В Башкирии уборщики нашли на свалке завёрнутое в пакет тело младенца

В Белорецком районе Башкирии на мусорном полигоне нашли тело новорождённого, завёрнутое в пластиковый пакет. По информации телеграм-канала Mash Batash, страшную находку сделали сортировальщики мусора на полигоне ТБО (твёрдых бытовых отходов) в селе Ломово.

В одну из рабочих смен сотрудники обнаружили тело младенца в пластиковом пакете, на место вызвали полицию и медиков. Сотрудники скорой установили, что новорождённому было не более пяти дней.

Мать, которая могла выбросить младенца в мусор, объявлена в розыск. В гинекологические отделения районных больниц направили запросы. Точную причину гибели младенца установят судмедэксперты.