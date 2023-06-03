В Балтийском море начались учения НАТО с участием более чем 30 военных кораблей
Главштаб Обороны Эстонии: Начались военно-морские учения НАТО Baltops 23
В субботу в Эстонии начались крупные военно-морские учения НАТО Baltops 23. В них задействован боевой флот, состоящий из более чем 30 кораблей альянса, сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
Командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска заявил, что Baltops 2023 войдёт в историю, ведь прежде Эстония ни разу не принимала столько боевых кораблей НАТО.
Отмечается, что в учениях участвуют более 30 боевых судов альянса и стран-партнёров. В манёврах задействованы США, Польша, Швеция, Нидерланды, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Дания, Испания, Финляндия, Норвегия, а также Литва и Латвия. Крупнейшим судном из участвующих стал флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).
Учения Baltops проводятся ежегодно с 1972 года. Цель манёвров — отточить мастерство стран-участниц в осуществлении морских, сухопутных и воздушных операций в регионе Балтийского моря. Курирует учения 6-й флот ВМС США.
Напомним, что в настоящий момент Эстония занимает место председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Недавно первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в связи с разногласиями среди участвующих в организации стран предложил передать место Эстонии другому участнику в 2024 году.
ТАСС