В Балтийском море начались учения НАТО с участием более чем 30 военных кораблей

В субботу в Эстонии начались крупные военно-морские учения НАТО Baltops 23. В них задействован боевой флот, состоящий из более чем 30 кораблей альянса, сообщает пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска заявил, что Baltops 2023 войдёт в историю, ведь прежде Эстония ни разу не принимала столько боевых кораблей НАТО.

Отмечается, что в учениях участвуют более 30 боевых судов альянса и стран-партнёров. В манёврах задействованы США, Польша, Швеция, Нидерланды, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Дания, Испания, Финляндия, Норвегия, а также Литва и Латвия. Крупнейшим судном из участвующих стал флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

Учения Baltops проводятся ежегодно с 1972 года. Цель манёвров — отточить мастерство стран-участниц в осуществлении морских, сухопутных и воздушных операций в регионе Балтийского моря. Курирует учения 6-й флот ВМС США.