Порт Тикси в Якутии станет международным

Якутский порт Тикси будет открыт для захода иностранных судов, что поможет дальнейшему развитию Северного морского пути. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.

"Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов. Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", — указано в тексте.

Решение станет первым шагом к строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот там достигнет 30 миллионов тонн в год, что приведёт к появлению новых рабочих мест, перевалочных мощностей и станет очередным этапом в развитии Северного морского пути.