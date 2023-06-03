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3 июня, 09:48

Порт Тикси в Якутии станет международным

Правительство РФ разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси в Якутии

Якутский порт Тикси будет открыт для захода иностранных судов, что поможет дальнейшему развитию Северного морского пути. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.

"Правительство расширило перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов. Порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии, станет международным и откроется для захода иностранных судов. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин", указано в тексте.

Решение станет первым шагом к строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот там достигнет 30 миллионов тонн в год, что приведёт к появлению новых рабочих мест, перевалочных мощностей и станет очередным этапом в развитии Северного морского пути.

Кабмин включил новые территории у мыса Наглёйнын в границы морского порта Певек

Кабмин включил новые территории у мыса Наглёйнын в границы морского порта Певек

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает в качестве приоритета развитие Северного морского пути и не будет экономить на реализации данного проекта.

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ТАСС / Роман Денисов

Татьяна Миссуми
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