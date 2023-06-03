"Майя, не воруй победу над фашизмом": В Кишинёве начался митинг против отмены 9 Мая

Сотни жителей Молдавии вышли на марш-митинг в Кишинёве, чтобы выразить несогласие с властями, которые пытаются переписать историю и отменить празднование Дня Победы.

Марш-митинг в поддержку сохранения Дня Победы в Молдавии. Видео © Telegram / Молдавский Vагон

Акция стартовала на площади железнодорожного вокзала, после чего колонна выдвинулась в центр города. У многих в руках можно заметить плакаты с надписями "Майя (Санду), не воруй у нас и победу над фашизмом", "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы — это 9 Мая", "Мы наследники победителей". Демонстранты также несут копию Знамени Победы и скандируют лозунги в защиту 9 Мая. Организатор акции — партия "Шор".

"Сохранение памяти о подвиге наших предков — это не только наша общая историческая ответственность, но и священный долг перед нашими будущими поколениями! Давайте вместе скажем наше решительное НЕТ попыткам исказить историю и уничтожить память о наших героях!" — отмечается в заявлении партии.

Жительница Кишинёва рассказала, почему вышла на марш-митинг. Видео © Telegram / Молдавский Vагон

Молдаване аплодисментами встречают колонну с флагами, в которой, к слову, много молодёжи. Как говорят местные, отрадно видеть, что молодому поколению небезразлично прошлое, настоящее и будущее своей страны. При этом среди участников акции достаточно и пенсионеров. Как рассказала одна из демонстранток, она вышла на митинг, потому что просто не может иначе, ведь её родители участвовали в Великой Отечественной войне, а папа даже дошёл до Берлина и оставил свою подпись на Рейхстаге.

"Я чту память и буду всю свою сознательную жизнь поддерживать такие митинги", — призналась жительница Кишинёва.