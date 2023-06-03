Непогоду в Москве объяснили редким метеорологическим явлением

В Москве наблюдается достаточно редкое погодное явление — обратный ход температур. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, данное явление характеризуется устойчивым снижением температуры в дневное время суток.

"Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов по местному времени, тогда термометры показывали около +21°, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в +7,6°!" — написал Леус в своём телеграм-канале.

Однако уже ближе к вечеру, обнадёжил эксперт, заливающие столицу дожди примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.