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3 июня, 13:05
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Непогоду в Москве объяснили редким метеорологическим явлением

Синоптик Леус: В Москве наблюдается обратный ход температур

В Москве наблюдается достаточно редкое погодное явление — обратный ход температур. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, данное явление характеризуется устойчивым снижением температуры в дневное время суток.

"Вчера температура воздуха в столице начала устойчиво понижаться после 18 часов по местному времени, тогда термометры показывали около +21°, и с тех пор температура постоянно понижается, достигнув к полудню отметки в +7,6°!" — написал Леус в своём телеграм-канале.

Однако уже ближе к вечеру, обнадёжил эксперт, заливающие столицу дожди примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.

Синоптик рассказала, какая погода ждёт москвичей в начале лета

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил природу сильной жары в Сибири и на Урале. По его словам, всё дело в блокирующем антициклоне и неоднородности температурного режима в нём.

Обложка ©

Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Матвей Константинов
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