Подростку из Пензы угрожают из-за видео с непристойным танцем у макета снаряда

Подросток из Пензы исполнил непристойный танец у макета артиллерийских снарядов на стенде в честь ВОВ, решив повыделываться перед приятелями, но один из них записал всё на видео и выложил запись в Интернет. После того как ролик распространился, молодой человек стал получать угрозы, даже несмотря на то, что принёс публичные извинения, пишет SHOT.

Сомнительные танцы парня у макета снарядов. Видео © Telegram / Поздняков 3.0

В Сети распространилось видео, на котором молодой парень кривляется у макета артиллерийского снаряда, который находился на стенде, посвящённом Великой Отечественной войне. Запись была сделана на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения. Похоже, юноша не сразу понял, что его спутники в этот момент записывают с ним видео, и думал, что они просто его фотографируют. И вряд ли он мог предполагать, что ролик будет опубликован и разойдётся в Интернете.

Поняв, в какой ситуации оказался, молодой человек записал видео с извинениями. Однако это не спасло его семью от звонков и сообщений с угрозами. С родителями и парнем сейчас работает полиция.