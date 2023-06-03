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3 июня, 12:12

В московском офисе Coca-Cola прошли обыски

Mash: В главном офисе Coca-Cola в Москве прошли обыски по делу о мошенничестве

<p>Обыски в главном офисе Coca-Cola в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/44634?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обыски в главном офисе Coca-Cola в Москве. Обложка © Telegram / Mash

В главном офисе российского подразделения американской компании Coca-Cola в Москве прошли обыски по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, незадолго до этого генеральный директор компании поспешил сняться с должности и покинуть пост. А уже сегодня в офис нагрянула группа оперативников. По словам сотрудников, силовики провели осмотр, выемку документов и ценных бумаг, а также допросили всех топ-менеджеров, которые были на месте.

Ранее в отношении топ-менеджеров компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" в Астрахани было возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что региональный дистрибьютор обвинял производителя газировки в мошеннической схеме. С того момента компания успела изменить название на "Мултон партнерс", однако расследование продолжилось.

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А в марте сообщалось, что Coca-Cola осталась в числе лидеров продаж в России, несмотря на уход компании с рынка. Она заняла второе место после бренда "Добрый Cola".

Николь Вербер
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