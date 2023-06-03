В Крыму назвали очередным вбросом сообщения о минировании химзавода в Армянске

Заявление Киева о якобы готовящейся провокации на химическом заводе "Крымский титан" и его минировании не соответствует действительности. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Ранее глава подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин опубликовал обращение, в котором заявил о "минировании химзавода в Армянске российскими войсками".

"Отсутствие успехов на фронте они пытаются спрятать под маской таких заявлений и пиар-акций. В этом у них большой опыт. Ориентированы эти акции на внутреннего потребителя. Киевская хунта под руководством своих западных хозяев превратила украинское общество в этакий информационный "макдоналдс": людям каждый день скармливают информационный фастфуд, лишь бы хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги. Что мы минируем, что взорвётся вместе с семью областями Украины и Турцией, этот балабол не уточнил? Думаю, стал бы уточнять, выглядел бы ещё глупее", — сказал Константинов.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что на эту информацию надо смотреть с позиции реальности, поскольку заявление делает фейковый "руководитель херсонской администрации".

"А у них ещё и фейковое руководство Крыма есть. С таким же успехом они могли бы назначить своего наместника на Луне и заявлять, что периодически на ней высаживаются, что Луна — неотъемлемая часть Украины. Суть заявления не менее иррациональна", — отметил глава Госсовета Крыма.