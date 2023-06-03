Минобороны Украины увидело российский след в плане Индонезии по урегулированию конфликта

"Звучит как российский план, а не индонезийский план. Нам нужно выиграть эту войну, после чего мы будем вести переговоры", — подчеркнул Резников.

Напомним, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, необходимо прекратить огонь, создать демилитаризованную зону в зоне СВО и ввести туда миротворцев ООН. Он также сказал, что Запад может провести свои референдумы в новых российских регионах, чтобы подтвердить волю большинства воссоединиться с Россией.