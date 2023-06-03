Минобороны Украины увидело российский след в плане Индонезии по урегулированию конфликта
Bloomberg: Глава Минобороны Украины отверг план Индонезии по достижению мира
Глава Минобороны Украины Алексей Резников раскритиковал план Индонезии по урегулированию украинского конфликта, предполагающий создание демилитаризованной зоны. Об этом пишет Bloomberg.
"Звучит как российский план, а не индонезийский план. Нам нужно выиграть эту войну, после чего мы будем вести переговоры", — подчеркнул Резников.
Напомним, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, необходимо прекратить огонь, создать демилитаризованную зону в зоне СВО и ввести туда миротворцев ООН. Он также сказал, что Запад может провести свои референдумы в новых российских регионах, чтобы подтвердить волю большинства воссоединиться с Россией.
Getty Images / Pacific Press / LightRocket / Lev Radin