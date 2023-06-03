Появились фото из Шебекинского района под Белгородом после нового обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Безлюдовку Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT
Появились кадры из Безлюдовки и Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области, где сегодня погибли две женщины в результате обстрелов со стороны ВСУ. Их публикует SHOТ.
На фото то, что осталось от дома в Безлюдовке после попадания в него украинского снаряда. Пенсионерка погибла от множественных осколочных ранений. Там же пострадал мужчина, у него травмированы руки, ноги, грудная клетка. Его доставили в больницу.
ВСУ обстреливают Новую Таволжанку в Белгородской области. Видео © t.me / SHOT
А на видео из Новой Таволжанки, где также погибла местная жительница, видно, что обстрел со стороны украинской армии продолжается. В небо поднимаются клубы дыма, судя по всему, некоторые здания получили разрушения. Здесь же была ранена женщина, которую госпитализировали с травмой плеча.
Напомним, ВСУ с утра обстреливают Шебекинский округ Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибли две женщины — одна в Безлюдовке, вторая в Новой Таволжанке. С осколочными ранениями госпитализировано два человека.