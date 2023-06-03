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3 июня, 13:29

Появились фото из Шебекинского района под Белгородом после нового обстрела ВСУ

<p>ВСУ обстреляли Безлюдовку Белгородской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52365" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

ВСУ обстреляли Безлюдовку Белгородской области. Обложка © t.me / SHOT

Появились кадры из Безлюдовки и Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области, где сегодня погибли две женщины в результате обстрелов со стороны ВСУ. Их публикует SHOТ.

На фото то, что осталось от дома в Безлюдовке после попадания в него украинского снаряда. Пенсионерка погибла от множественных осколочных ранений. Там же пострадал мужчина, у него травмированы руки, ноги, грудная клетка. Его доставили в больницу.

ВСУ обстреливают Новую Таволжанку в Белгородской области. Видео © t.me / SHOT

А на видео из Новой Таволжанки, где также погибла местная жительница, видно, что обстрел со стороны украинской армии продолжается. В небо поднимаются клубы дыма, судя по всему, некоторые здания получили разрушения. Здесь же была ранена женщина, которую госпитализировали с травмой плеча.

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Напомним, ВСУ с утра обстреливают Шебекинский округ Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибли две женщины — одна в Безлюдовке, вторая в Новой Таволжанке. С осколочными ранениями госпитализировано два человека.

Татьяна Миссуми
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