Гладков: Более 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа разместили в ПВР
Эвакуированные граждане в пункте временного размещения на территории спортивного комплекса "Белгород-арена". Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Свыше 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов со стороны ВСУ, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал, посмотрел, как они устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — написал он.
Губернатор добавил, что ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, хотя обстрелы продолжаются.
Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны ВСУ, которые стали более интенсивными в последние дни на территории Шебекинского и Грайворонского городских округов. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа били по Шебекину. Днём обстрелы возобновились. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине. А 2 июня Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области.