Гладков: Более 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа разместили в ПВР

"Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал, посмотрел, как они устроились. Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — написал он.