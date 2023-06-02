На территории Белгородского района усилено патрулирование
Гладков сообщил об усилении патрулей Белгородского района области
На территории Белгородского района будет усилено патрулирование. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, соответствующее поручение уже получили руководители силовых ведомств.
Гладков сообщил, что осмотрел территорию Шебекина после минувшей атаки со стороны ВСУ. Общий объём повреждений пока оценить сложно. Вместе с этим он сообщил об усилении патрулями территории Белгородского района.
"Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекина, но и Белгородского района", — сказал Гладков в видеообращении, размещённом в телеграм-канале.
Напомним, в Белгородской области с прошлого года действует высокий уровень террористической опасности из-за обстрелов со стороны ВСУ, которые стали более интенсивными в последние дни на территории Шебекинского и Грайворонского городского округа. Так, утром 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ на протяжении часа били по Шебекину. Днём обстрелы возобновились. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады ответственных ведомств в связи с ситуацией в Шебекине.
Unsplash