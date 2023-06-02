На территории Белгородского района усилено патрулирование

На территории Белгородского района будет усилено патрулирование. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, соответствующее поручение уже получили руководители силовых ведомств.

Гладков сообщил, что осмотрел территорию Шебекина после минувшей атаки со стороны ВСУ. Общий объём повреждений пока оценить сложно. Вместе с этим он сообщил об усилении патрулями территории Белгородского района.

"Попросил начальника МВД и руководителя Росгвардии усилить патрулями вместе с самообороной не только Шебекина, но и Белгородского района", — сказал Гладков в видеообращении, размещённом в телеграм-канале.