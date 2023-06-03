Названа страна Восточной Европы, где больше всего любят Россию
Опрос Globsec: Словакия является самой русофильской страной Восточной Европы
Вид на столицу Словакии Братиславу с высоты птичьего полёта. Обложка © Unsplash
Словакия оказалась страной Восточной Европы, где больше всего любят Россию. Об этом сообщает чешская газета Parlamentni listy со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитическим центром Globsec.
"Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооружённым конфликтом на Украине", — отмечается в публикации.
Согласно данным опроса, более 50% жителей Словакии считают, что в конфликте виноваты киевский режим и Запад. Кроме того, большинство граждан этой республики, а также Венгрии (по 58%) выступают против членства в НАТО.
Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал членство Украины в НАТО худшим решением. Поддерживать вступление Незалежной в Североатлантический альянс могут только те, кто ждёт открытого военного конфликта с Россией, подчеркнул политик.