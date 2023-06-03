Названа страна Восточной Европы, где больше всего любят Россию

Словакия оказалась страной Восточной Европы, где больше всего любят Россию. Об этом сообщает чешская газета Parlamentni listy со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитическим центром Globsec.

"Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооружённым конфликтом на Украине", — отмечается в публикации.

Согласно данным опроса, более 50% жителей Словакии считают, что в конфликте виноваты киевский режим и Запад. Кроме того, большинство граждан этой республики, а также Венгрии (по 58%) выступают против членства в НАТО.