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3 июня, 14:32

В Нижнем Новгороде нашли мертвеца с застрявшей в заборе головой

В Нижнем Новгороде нашли тело мужчины, голова которого застряла в ограждении дороги, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ региона.

В ведомстве рассказали, что тело человека нашли в Ленинском районе Нижнего Новгорода около дома № 5, его голова застряла в металлическом заборе, который установлен вдоль дороги. Приехавшие по вызову спасатели нашли мужчину уже мёртвым.

Теперь полиции предстоит выяснить, что же произошло с бедолагой перед смертью и как он оказался в таком затруднительном положении.

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Пока мы не знаем, какую роль сыграло ограждение в смерти этого человека. На всякий случай советуем вам быть осторожнее с такими конструкциями. Недавно мы рассказывали, как забежавший в супермаркет лось скончался после удара головой о забор.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Юрий Лысенко
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