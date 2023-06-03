В Нижнем Новгороде нашли мертвеца с застрявшей в заборе головой
В Нижнем Новгороде нашли тело мужчины, голова которого застряла в ограждении дороги, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МЧС РФ региона.
В ведомстве рассказали, что тело человека нашли в Ленинском районе Нижнего Новгорода около дома № 5, его голова застряла в металлическом заборе, который установлен вдоль дороги. Приехавшие по вызову спасатели нашли мужчину уже мёртвым.
Теперь полиции предстоит выяснить, что же произошло с бедолагой перед смертью и как он оказался в таком затруднительном положении.
Пока мы не знаем, какую роль сыграло ограждение в смерти этого человека. На всякий случай советуем вам быть осторожнее с такими конструкциями. Недавно мы рассказывали, как забежавший в супермаркет лось скончался после удара головой о забор.
ТАСС / Антон Новодережкин