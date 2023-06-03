Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой в море

Черноморский флот в субботу проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Флот проводит на Северном молу тренировки расчётов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Развожаев также отметил, что в самом городе на юго-западе Крымского полуострова ситуация спокойная.