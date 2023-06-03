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3 июня, 14:10

Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой в море

Развожаев: Корабли ЧФ проводят противодиверсионные учения в Севастополе

Черноморский флот в субботу проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Флот проводит на Северном молу тренировки расчётов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Развожаев также отметил, что в самом городе на юго-западе Крымского полуострова ситуация спокойная.

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Тем временем в Балтийском море в эти выходные начались крупные военно-морские учения НАТО. Отмечается, что в них участвует более 30 боевых судов альянса и стран-партнёров.

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ТАСС / Минобороны РФ

Ирина Фальке
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