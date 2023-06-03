Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой в море
Развожаев: Корабли ЧФ проводят противодиверсионные учения в Севастополе
Черноморский флот в субботу проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО), об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Флот проводит на Северном молу тренировки расчётов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Развожаев также отметил, что в самом городе на юго-западе Крымского полуострова ситуация спокойная.
Тем временем в Балтийском море в эти выходные начались крупные военно-морские учения НАТО. Отмечается, что в них участвует более 30 боевых судов альянса и стран-партнёров.
ТАСС / Минобороны РФ