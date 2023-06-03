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3 июня, 14:38

Москвичей предупредили о ночных заморозках на выходных

МЧС России: С 4 по 5 июня Москву ожидают ночные и утренние заморозки

<p>Обложка © АГН "Москва" / Авилов Александр</p>

Обложка © АГН "Москва" / Авилов Александр

По данным московского главка МЧС России, с 4 по 5 июня жителей столицы ожидают ночные и утренние заморозки. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2...-0 °С", — цитирует заявление пресс-службы МЧС "РИА Новости".

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Ирина Фальке
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