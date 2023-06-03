Москвичей предупредили о ночных заморозках на выходных
МЧС России: С 4 по 5 июня Москву ожидают ночные и утренние заморозки
Обложка © АГН "Москва" / Авилов Александр
По данным московского главка МЧС России, с 4 по 5 июня жителей столицы ожидают ночные и утренние заморозки. Температура воздуха опустится до -2 градусов.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 4 по 5 июня в Москве в ночные и утренние часы ожидаются заморозки -2...-0 °С", — цитирует заявление пресс-службы МЧС "РИА Новости".
В первые дни лета в город неожиданно пришли дожди и похолодание. Синоптик Леус объяснил, что непогода в столице стала редким метеорологическим явлением, которое носит краткосрочный характер.